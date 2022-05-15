Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu - Son Dakika
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Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu

15.05.2022 13:52
Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı araçla beraber 80 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü kazadan sağ kurtuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı araçla beraber 80 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü kazadan sağ kurtuldu.

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi Onbaşılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.P. (54) idaresindeki 45 KA 375 plakalı TOFAŞ marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumda taklalar atan otomobil daha sonra ağaçlara çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan M.P. ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu
Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu

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Otomobil, Alaşehir, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldu - Son Dakika
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