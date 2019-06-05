Son Dakika Haberleri: Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda kurtuldu
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Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda kurtuldu

45 dakika önce

Siirt'te fren yerine gaza basan sürücü, yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçuruma doğru giden araçtan atlayarak kurtuldu.

Uçuruma yuvarlanan araçtan son anda kurtuldu, System.String[]
Siirt'te fren yerine gaza basan sürücü, yaklaşık 350 metre yükseklikteki uçuruma doğru giden araçtan atlayarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Botan Vadisi'ndeki Rasıl Hacar (Delikli Taş) bölgesine pikniğe giden H.G.'nin (38) kullandığı araç, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu uçuruma doğru hareket etti. H.G. son anda uçuruma doğru giden araçtan atlarken, yaklaşık 350 metre yükseklikten takla atarak düşen araç hurdaya döndü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
(Selami Deniz/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
Siirt, Güncel
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