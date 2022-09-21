İlçenin Ballı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde plakası öğrenilemeyen cipten, kaza anında otomatik olarak acil durum sistemi sinyali alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, harekete geçti. 'GPS' aracılığıyla cipin yeri belirlendi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, takla atarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandığı tespit edilen cipin sürücüsü Maruf Zenbil'in hayatını kaybettiğini saptadı. Hurdaya dönen araç çekiciyle çıkarıldı. Zenbil'in cansız bedeni ise savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarma , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Vakfıkebir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uçuruma yuvarlanan cipten 'acil durum sinyali' alındı; sürücüsü ölü bulundu - Son Dakika

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