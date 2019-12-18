Uçuruma yuvarlanan çoban öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçuruma yuvarlanan çoban öldü - Son Dakika

Uçuruma yuvarlanan çoban öldü

6 saat önce

Artvin'de sürülerini otlatırken uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti.

Uçuruma yuvarlanan çoban öldü, System.String[]

Artvin'de sürülerini otlatırken uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti.


Artvin merkeze bağlı Kalburlu köyünde sürülerini otlatan Resul Çoruh (65), kayalıklardan 60 metre uçuruma yuvarlandı.


Babası Resul Çoruh'la birlikte çobanlık yapan Emre Çoruh, babasının yuvarlandığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, Çoruh'un olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti.


Çoruh'un cesedi AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden Artvin- Yusufeli kara yoluna indirilerek Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, Artvin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da 4 jandarma personeli, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması

Son Dakika Haberleri
22:24 Ankara bakan turhan kanal istanbul'un tüm hazırlıkları bitmek üzere - Son Dakika
22:20 Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi - Son Dakika
22:20 Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi - Son Dakika
22:20 Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine katılan 9. şehir Zuvara oldu - Son Dakika
22:18 Sayısal Loto çekildi (2) - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:29:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçuruma yuvarlanan çoban öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]