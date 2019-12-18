Uçuruma yuvarlanan çoban öldü - Son Dakika
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Uçuruma yuvarlanan çoban öldü

6 saat önce

Artvin'de sürülerini otlatırken uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti.

Artvin'de sürülerini otlatırken uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti.

Artvin merkeze bağlı Kalburlu köyünde sürülerini otlatan Resul Çoruh (65), kayalıklardan 60 metre uçuruma yuvarlandı.

Babası Resul Çoruh'la birlikte çobanlık yapan Emre Çoruh, babasının yuvarlandığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, Jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çoruh'un olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti.

Çoruh'un cesedi AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden Artvin- Yusufeli kara yoluna indirilerek Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uçuruma yuvarlanan çoban öldü

Jandarma, Artvin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:40 Kaynak: AA
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