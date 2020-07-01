Uçuruma yuvarlanan görevli 3 km taşınarak çıkartıldı - Son Dakika

Uçuruma yuvarlanan görevli 3 km taşınarak çıkartıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arazi çalışması yapan gruptan bir kişi, ayağı kayınca metrelerce yuvarlanarak yaralandı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde arazi çalışması yapan gruptan bir kişi, ayağı kayınca metrelerce yuvarlanarak yaralandı. 3 km taşınarak sağlık görevlilerine ulaştırılan görevli hastanede tedavi altına alındı.
Çamlıhemşin ilçesinde içme suyu projesi kapsamında arazi çalışması yapmak üzere bölgede bulunan İller Bankası yetkililerinden 1 kişinin ayağı kaydı. Dengesini kaybeden şahıs metrelerce yükseklikten aşağıya yuvarlandı. Çalışma arkadaşlarının yaralandığını gören yanındakiler hemen güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri hemen yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından sedyeye konulan yaralı 3 kilometre aşağıda bekleyen ambulansa taşınarak 112 acil servis ekiplerine teslime dildi. Düşme sonucu kolunun kırıldığı anlaşılan kişi hastanede tedavi altına alındı. - RİZE
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:11 Kaynak: İHA
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