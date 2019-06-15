Son Dakika Haberleri: Uçuruma yuvarlanan inek itfaiye tarafından kurtarıldı
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Uçuruma yuvarlanan inek itfaiye tarafından kurtarıldı

1 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Uçuruma yuvarlanan inek itfaiye tarafından kurtarıldı, System.String[]
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Bünyan'a bağlı Yağmurbeyli köyünde bir inek yaklaşık 400 metre uçuruma yuvarlandı. Sahipleri tarafından durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu inek kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
Kayseri, Bünyan, İtfaiye, 3. Sayfa
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