Uçuruma yuvarlanan inek itfaiye tarafından kurtarıldı
1 saat önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:02 Kaynak: İHA
'nin Bünyan
ilçesinde uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.
Bünyan'a bağlı Yağmurbeyli köyünde bir inek yaklaşık 400 metre uçuruma yuvarlandı. Sahipleri tarafından durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu inek kurtarılarak sahiplerine teslim edildi. - KAYSERİ
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