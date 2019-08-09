Uçuruma yuvarlanan kadını AFAD kurtardı
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ISPARTA'da, seyir terasında dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanarak yaralanan Fatmagül C., AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:57 Kaynak: DHA
ISPARTA'da, seyir terasında dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanarak yaralanan Fatmagül C., AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Gökçay Mesirelik Alanı mevkiinde meydana geldi. Seyir terasında çevreyi izleyen Fatmagül C., iddiaya göre dengesini kaybederek uçurama yuvarlandı. Kayalıklara düşen Fatmagül C., çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ip istasyon kurarak kadının bulunduğu alana indi. Yaralı kadın daha sonra sedyeye bağlanarak seyir terasına çıkarıldı. Fatmagül C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fatmagül C'nin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
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