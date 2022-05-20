UÇURUMA YUVARLANAN KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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UÇURUMA YUVARLANAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

20.05.2022 16:46
UÇURUMA YUVARLANAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

MALATYA'da, gezerken dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanan Melike Y. (45), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da, gezerken dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanan Melike Y. (45), itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yürümek için dışarı çıkan Melike Y., dengesini kaybedip, uçumdan yuvarlandı. Yaralanan Melike Y.'yi görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye erleri, Melike Y.'yi düştüğü yerden çıkardı. Melike Y.'yi, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melike Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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