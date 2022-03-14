Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı

14.03.2022 14:57

Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde dağlık arazide 50 metrelik uçuruma yuvarlanan keçiyi, 6 saat süren başarılı operasyon ile kurtardı.

Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde dağlık arazide 50 metrelik uçuruma yuvarlanan keçiyi, 6 saat süren başarılı operasyon ile kurtardı.

Kayseri'de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden birçok konuya kadar görevini başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için de mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Yahyalı ilçesi Sazak Mahallesi'nde besici Saracettin Koçak, bir keçinin dağlık araziden uçuruma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından 6 saatlik operasyon ile kurtarılarak hayvan sahibi Saracettin Koçak'a teslim edildi. Ekiplerin, dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla, başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Ekiplerin operasyonunu heyecanla izleyen besici, Büyükşehir itfaiye ekiplerine teşekkür ve dua etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 16 istasyon, 53 araç ve 286 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.

Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı
Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı, Kayseri, İtfaiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçuruma yuvarlanan keçi 6 saatte kurtarıldı - Son Dakika
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