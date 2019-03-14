Uçuruma Yuvarlanan Minibüste Sıkıştı
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonet içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonet içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, İbradı
ilçesinden Manavgat istikametine 07 LSK 96 plakalı kamyonetiyle seyir halinde bulunan Hüseyin Bodur, Manavgat Yaylaalan Mahallesi seyir terası mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Araç
içinde sıkışan sürücü Bodur'u vatandaşlar kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
kurtarma ekibi kamyonetin düşmemesi için ilk olarak aracı uzatılan halatla bağladı. Ekipler yaklaşık 2 saat araç içinde mahsur kalan sürücüyü yaralı olarak kurtardı. Bodur, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:12 Kaynak: İHA
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