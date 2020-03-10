Uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'da motosikletiyle uçurumdan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'da motosikletiyle uçurumdan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 8 Mart Pazar günü Feslikan yaylasındaki evini kontrol etmek için 07 F 6882 plakalı motosikletiyle yola çıkan Musa Şahin (70), iddiaya göre, motosikletiyle birlikte uçurumdan yuvarlandı. Şahin'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yayladaki eve giden jandarma ekipleri, ev ve çevresinde yaptığı aramada bir şey bulamadı. Bir gün sonrası yayla yolunda yapılan aramada ise Şahin ve kullandığı motosiklet uçurumda bulundu.


Hayatını kaybettiği belirlenene yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya, 8 Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avcılar'da otizmli genci öldüresiye döven saldırgan serbest kaldı
Pazar esnafı, sokağa Survivor parkuru kurarak yarışma düzenledi Şarkıcı Arto, Özcan Deniz'in 8 Mart paylaşımına öfke kustu: Zibidi demogoji yapma Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:09:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]