Son Dakika Haberleri: Uçuruma Yuvarlanan Otobüs 51, Sürücüsü 80 Yaşında Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Otobüs 51, Sürücüsü 80 Yaşında Çıktı

1 saat önce

Kolombiya'da uçuruma yuvarlanan otobüsün 1967 model, hayatını kaybeden 8 kişi arasında yer alan sürücüsünün ise 80 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Uçuruma Yuvarlanan Otobüs 51, Sürücüsü 80 Yaşında Çıktı, System.String[]
Kolombiya'da uçuruma yuvarlanan otobüsün 1967 model, hayatını kaybeden 8 kişi arasında yer alan sürücüsünün ise 80 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Sürücünün ehliyetinin de otobüs kullanmak için yeterli olmadığı tespit edildi.

Kolombiya'nın orta kesimindeki Boyaca yönetim bölgesine bağlı San Mateo kenti kırsalında dün 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı otobüs kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

El Tiempo gazetesindeki habere göre, Boyaca Polis Teşkilatı Komutanı Albay Fernando Triana, hayatını kaybeden 80 yaşındaki sürücü Jose Maria Barajas'ın binek araçlar için alınmış ehliyetinin söz konusu otobüsü kullanmaya uygun olmadığını kaydetti.

1967 model otobüsün trafiğe çıkmak için çok eski olduğuna işaret eden Triana, otobüsün periyodik kontrollerinin de süresinin dolduğuna dikkati çekti.

Triana, soruşturmanın mekanik bir arıza ya da sürünün hatalı olması ihtimalleri üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

Kolombiya'da dün, San Mateo kentinin köylerinden aldığı 18 yolcuyu kent pazarına taşıyan otobüs, 150 metreyi aşan uçuruma yuvarlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:59 Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel
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