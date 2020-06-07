Uçuruma yuvarlanan otomobilde baba öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

Uçuruma yuvarlanan otomobilde baba öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde baba hayatını kaybetti anne ve 2 çocuğu ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden babanın cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Asiye Yıldırım idaresindeki 20 DB 465 plakalı otomobil Kelekçi Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak 15 metrelik uçuruma yuvarlanıp, ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler ise jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri baba Ahmet Ata'nın sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan anne Asiye ile çocukları Volkan ve Yüksek Ata'yı araç içerisinden çıkarıp ambulanslar ile hastaneye kaldırdılar. Otomobil içerisinde sıkışan baba Ahmet Yıldırım'ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araç içinde çıkarıldı. Yıldırım cenazesi ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor.