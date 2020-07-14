Uçuruma yuvarlanan otomobilde ölen 3 kişi, yan yana toprağa verildi - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, Veli Uçak'ın (58) kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada, hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, bugün yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Alanya'nın Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya yönüne giden Veli Uçak yönetimindeki 07 NON 81 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak, yolun sağında bulunan 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Uçak, eşi Yaşar Uçak (57) ve gelini Ayşe Uçak (40) otomobilin içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. Arzu Şahin (39), Mustafa Şahin (11), Mustafa Uçak (13) ve Kerem Uçak (8) ise yaralandı.

YOLDAN GEÇENLERDEN YARDIM İSTEDİ

TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada hayatını kaybeden Veli Uçak, eşi Yaşar Uçak ve gelini Ayşe Uçak, bugün Alanya Sugözü Camisi'nde ikindi vakti Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Pürenlik Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.