Uçuruma yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı öldü - Son Dakika

Vatandaşların ekiplere yardım etmesiyle sedyeyle uçurumdan çıkarılan anne Raziye Özlem Uşaklı da 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi 'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın 'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu anne ve kızı hayatını kaybetti.

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