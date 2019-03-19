Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden Sağ Çıktı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü feci kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.



Gaziantep'İn Yavuzeli ilçesinden Araban ilçesine seyir halinde bulunan M.T. idaresindeki 27 DS 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. İlçe çıkışında meydana gelen feci kazada sürücü M.T. hafif yaralandı. Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif atlatan M.T. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GAZİANTEP

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Survivor'da Araba Ödülünü Kim Kazandı?

Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı

Eşini Boğarak Öldüren İşsiz Cani Koca, Cesedin Başında Ağlarken Yakalandı

Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı