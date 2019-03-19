Son Dakika Haberleri: Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden Sağ Çıktı

Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden Sağ Çıktı

27 dakika önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden Sağ Çıktı, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü feci kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Gaziantep'İn Yavuzeli ilçesinden Araban ilçesine seyir halinde bulunan M.T. idaresindeki 27 DS 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. İlçe çıkışında meydana gelen feci kazada sürücü M.T. hafif yaralandı. Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif atlatan M.T. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:00 Kaynak: İHA

Araban, Yavuzeli, Gaziantep, 3. Sayfa
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