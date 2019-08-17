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Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

50 dakika önce

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 25 metrelik uçuruma düştüğü kazada, sürücü Gökhan Tekbaş (24) hayatını kaybetti.

Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]
SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin 25 metrelik uçuruma düştüğü kazada, sürücü Gökhan Tekbaş (24) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Gürçam Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan satın aldığı otomobille evine dönen Gökhan Tekbaş'ın kullandığı 39 NZ 129 plakalı otomobil,  kontrolden çıkarak 25 metreden uçuruma yuvarlandı. Kaza sonrasında yoldan geçen bir vatandaş, otomobili fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Tekbaş'ın cansız bedeni otopsi için Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.


- Ayvacık
İstanbul, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:43 Kaynak: DHA
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