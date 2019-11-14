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Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

7 saat önce

BİLECİK'te, yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ercan Çavdar (34) yaralandı.

Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

BİLECİK'te, yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ercan Çavdar (34) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Vezirhan beldesinde meydana geldi. Ercan Çavdar yönetimindeki 23 ER 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi uçuruma şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre taklalar atan otomobil ters durdu. Kazada sürücü Çavdar yaralandı. Çavdar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Vezirhan, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:42 Kaynak: DHA
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