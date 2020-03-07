Uçuruma yuvarlanan TIR'ın Rus uyruklu şoförü öldü - Son Dakika
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Uçuruma yuvarlanan TIR'ın Rus uyruklu şoförü öldü

6 saat önce

TRABZON Maçka ilçesi Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın şoförü Rus uyruklu Sıarheı S., hayatını kaybetti.

Uçuruma yuvarlanan TIR'ın Rus uyruklu şoförü öldü, System.String[]

TRABZON Maçka ilçesi Zigana Dağı geçidinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın şoförü Rus uyruklu Sıarheı S., hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Trabzon- Gümüşhane karayolu Ziğana Dağı geçidinde meydana geldi. Rus uyruklu Sıarheı S. yönetimindeki AE 345967 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi TIR şoförünün hayatını kaybettiğini belirledi. TIR'da yüklü bulunan meyve ve sebzeler çevreye saçıldı.AFAD ekiplerince çıkarılan Sıarheı S.'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.


Trabzon, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:44 Kaynak: DHA
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