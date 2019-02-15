Son Dakika Haberleri: Uçuruma Yuvarlanan Traktörden Atlayarak Kurtuldu

Uçuruma Yuvarlanan Traktörden Atlayarak Kurtuldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü, son anda atlayarak ölümden kıl payı kurtuldu.

Uçuruma Yuvarlanan Traktörden Atlayarak Kurtuldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü, son anda atlayarak ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Ekinözü-Elbistan karayolunun Belan geçidinde meydana geldi.

Sıddık Şahin (46), yolda kalan bir tır sürücüsüne traktörü ile yardım etmek istedi. Tırı kurtardıktan sonra dönüş yoluna geçen Şahin, Belan geçidine geldiğinde traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan ve uçuruma doğru ilerleyen traktörünü durduramayan Şahin, son bir hamle ile traktörden atladı. Traktör ise lastiklerinin üzerinde yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra kayalara çarparak durabildi. İkiye bölünen traktörün sürücüsü Şahin, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:30 Kaynak: İHA

Ekinözü, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa
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