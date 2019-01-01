Son Dakika Haberleri: Uçuruma Yuvarlanan Yaralı Köpek Kurtarıldı

Uçuruma Yuvarlanan Yaralı Köpek Kurtarıldı

1 saat önce

Osmaniye'de tavşan tuzağına yakalanarak yaralanan ve kendisine müdahale edilmek istenirken kaçarak uçurumdan yuvarlanan köpek, belediye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Uçuruma Yuvarlanan Yaralı Köpek Kurtarıldı, System.String[]
Osmaniye'de tavşan tuzağına yakalanarak yaralanan ve kendisine müdahale edilmek istenirken kaçarak uçurumdan yuvarlanan köpek, belediye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Akşam saatlerinde merkeze bağlı Sakızgediği köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda vatandaşlar tavşan tuzağına yakalanarak yaralanmış bir köpek buldu.

Arka ayaklarından yaralanan köpeğe yiyecek ve su veren vatandaşlar, hayvanı tuzaktan kurtarmaya çalıştı.

Bu sırada korkarak kaçan hayvan, uçurumdan yuvarlandı. Hayvanseverler köpeğe ulaşamayınca durumu AFAD ve belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, uçurumdan aşağı inerek köpeğe uyuşturucu iğne yaptı.

Ekiptekilerden birinin montunun içine konulan yaralı köpek, AFAD ekiplerinin desteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Barınağa götürülen hayvan tedavi altına alındı.

Öte yandan, tuzağa yakalandığı sırada hamile olan köpeğin, burada dünyaya getirdiği 7 yavrunun telef olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:59 Kaynak: AA

Osmaniye, AFAD, 3. Sayfa
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