Uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldular - Son Dakika
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Uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldular

16.07.2022 16:07
Uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldular

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan otomobil 200 metre uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlara takılarak kurtuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan otomobil 200 metre uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlara takılarak kurtuldu. Kazada sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Ereğli- Devrek Karayolu üzeri Ortaköy Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Müslüm D. idaresindeki 55 RN 466 plakalı hafif ticari kamyonet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yaklaşık 200 metre uçurumdan ağaçlara takılması ile kurtulan araçta sürücü, eşi ve çocukları olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan 2'si çocuk 4 yaralı yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçuruma yuvarlanmaktan ağaçlar sayesinde kurtuldular - Son Dakika
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