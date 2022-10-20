Uçurumda 3 gün mahsur keçileri AFAD kurtardı - Son Dakika
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Uçurumda 3 gün mahsur keçileri AFAD kurtardı

20.10.2022 18:46
Uçurumda 3 gün mahsur keçileri AFAD kurtardı

Adıyaman'da, 350 metrelik uçurumda 3 gün boyunca mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Adıyaman'da, 350 metrelik uçurumda 3 gün boyunca mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarında bulunan 350 metre yüksekliğindeki uçurumda mahsur kalan 2 keçisini kurtarmaya çalışan Ekrem Karataş, yaptığı bütün çabalara rağmen keçilerini kurtaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen AFAD ekipleri keçilerin mahsur kaldığı uçuruma halatlarla indi. Burada bulunan iki keçiyi kurtaran AFAD ekipleri 3 gün boyunca aç ve susuz kalan keçileri de beslemeyi ihmal etmedi. Kurtarılan keçiler daha sonra sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Karataş, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçurumda 3 gün mahsur keçileri AFAD kurtardı - Son Dakika

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