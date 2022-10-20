Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarında bulunan 350 metre yüksekliğindeki uçurumda mahsur kalan 2 keçisini kurtarmaya çalışan Ekrem Karataş , yaptığı bütün çabalara rağmen keçilerini kurtaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen AFAD ekipleri keçilerin mahsur kaldığı uçuruma halatlarla indi. Burada bulunan iki keçiyi kurtaran AFAD ekipleri 3 gün boyunca aç ve susuz kalan keçileri de beslemeyi ihmal etmedi. Kurtarılan keçiler daha sonra sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Karataş, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uçurumda 3 gün mahsur keçileri AFAD kurtardı - Son Dakika

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