Uçurumda ağaca asılı kalan inek kurtarıldı - Son Dakika
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Uçurumda ağaca asılı kalan inek kurtarıldı

7 saat önce

Bartın'da yuvarlanarak 10 metrelik uçurumda ağaca asılı kalan inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uçurumda ağaca asılı kalan inek kurtarıldı, System.String[]

Bartın'da yuvarlanarak 10 metrelik uçurumda ağaca asılı kalan inek AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Arıönü köyünde meydana geldi. Otlaması için tarlaya bırakılan Caymaz Yıldırım'a ait inek, yağmur nedeniyle kayganlaşan alanda dengesini kaybederek 10 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçurumun kenarında bulunan ağaca takılan inek burada mahsur kaldı. İneği gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından vinç yardımı ile ineği sağ salim kurtardı. - BARTIN

Bartın, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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