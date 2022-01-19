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Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı - Son Dakika

Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı

19.01.2022 11:57

- Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle uçurumda asılı kalan araç iş makineleri tarafından kurtarıldı.

- Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle uçurumda asılı kalan araç iş makineleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Sincik Yarpuzlu karayolunda meydana geldi. Kar ve tipi nedeniyle yoldan şarampole kayan minibüs asılı kaldı. Uçurumdan düşmeden asılı kalan araçtan sürücü ve yanındaki kişi indi. Aracın düşme ihtimaline karşı ekiplere bilgi verildi. Sincik İlçe Belediyesine ait iş makinesi araç uçurumdan uçmadan kaza yerine ulaştı.

İş makinesine halat ile bağlanan minibüs uzun uğraşlar sonunda asılı kaldığı uçurumdan yola çekildi.

Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı
Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı
Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı

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Tragger, Minibüs, Sincik, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçurumda asılı kalan minibüs kurtarıldı - Son Dakika


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