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Uçurumda asılı kalan tır korkuttu

6 saat önce

Ordu'da uçurumda asılı kalan tır dorsesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Uçurumda asılı kalan tır korkuttu, System.String[]

Ordu'da uçurumda asılı kalan tır dorsesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.


Kabadüz ilçesinde A.G'nin kullandığı 06 BCN 678 plakalı iş makinesi yüklü tır ilçe girişinde dorsesi yolun dışına çıktı.


Uçurumda asılı kalan tır endişeye neden oldu. Kaza yerinde emniyet tedbir aldı. Olay yerine gelen iş makinesi ve vinçle tır uçurumdan kurtarıldı. - ORDU

Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:15 Kaynak: İHA
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