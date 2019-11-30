Uçurumda asılı kalan tır korkuttu
6 saat önce
Ordu'da uçurumda asılı kalan tır dorsesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:30 Kaynak: İHA
Ordu'da uçurumda asılı kalan tır dorsesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Kabadüz ilçesinde A.G'nin kullandığı 06 BCN 678 plakalı iş makinesi yüklü tır ilçe girişinde dorsesi yolun dışına çıktı.
Uçurumda asılı kalan tır endişeye neden oldu. Kaza yerinde emniyet tedbir aldı. Olay yerine gelen iş makinesi ve vinçle tır uçurumdan kurtarıldı.
(Mustafa Bıyık/İHA)
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