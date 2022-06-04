Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı

04.06.2022 09:51
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı

ANTALYA itfaiyesi, turizm sezonu öncesi falezlerden ve doğa yürüyüşü yaparken uçurumdan düşme olaylarına müdahalede hız kazanmak için tatbikat yaptı.

ANTALYA itfaiyesi, turizm sezonu öncesi falezlerden ve doğa yürüyüşü yaparken uçurumdan düşme olaylarına müdahalede hız kazanmak için tatbikat yaptı. DHA muhabiri Alparslan Çınar'ın gönüllü kazazede olduğu kurtarma tatbikatı 1 saatte tamamlandı. Kurtarıcı Merve Yiğit, kemere bağlı uçurumda yapılan röportajda, "Kurtarma çalışmalarında erkekler daha çok korkuyor. Kadınlar bu konuda daha rahat" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesinde eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi. Yüksekliği 40 metreyi bulan falezler ile doğa yürüyüşü yapılan kanyonlarda meydana gelen düşmelere müdahalede daha hızlı olmayı amaçlayan itfaiye personeli, tek tek eğitimden geçiriliyor. Dronla arama, kazazedeye ilk yardım, kurtarma çalışmaları, tırmanma başta olmak üzere çok yönlü gerçekleştirilen eğitimin ardından sahada pratik yapılıyor. Döşemealtı ilçesindeki Güver uçurumunda gerçekleştirilen tatbikat ise Demirören Haber Ajansı tarafından görüntülendi. DHA muhabiri Alparslan Çınar'ın gönüllü kazazede olduğu tatbikat yaklaşık 1 saat sürdü. Senaryo gereği 30 metre yükseklikten düşen kazazede Çınar için itfaiye ekipleri ilk olarak dron ile alan taraması yaptı. Kazazedenin yerinin tespit edilmesinin ardından uçurumun iki yakasına halatlar gerilerek ip köprü kuruldu.

'EN ÇOK ERKEKLER KORKUYOR'Kazazedenin sağlık durumunun anlaşılması ve ilk müdahalesi için belirlenen noktaya indirilen itfaiye eri, ilk müdahalenin ardından sedye ya da emniyet kemeri kullanılacağına karar veriyor. Kırıkları olan ya da bilinci açık olmayanlar için sedye kullanılıyor. Kazazede Çınar'ın bilincinin açık olması ve fiziki durumunun iyi olduğu değerlendirildiği için vücut kemeri kullanıldı. Kurtarıcı ile birlikte ip köprüye kurtarma kemeriyle bağlanan kazazede Çınar halatla yukarı çekilirken, kurtarıcı itfaiye personeli Merve Yiğit ile röportaj da yaptı. İtfaiye personeli olarak çalışmaktan çok mutlu olduğunu anlatan Yiğit, yaralılara müdahale ederken zaman zaman zorlandıklarından söz etti. Genelde erkeklerin ip köprüden asılı halde kurtarılırken korkuya kapıldığını anlatan Yiğit, "Erkekler daha çok korkuyor. Kadınlar bu konuda daha rahat. Kurtarıcının işini kolaylaştırmak için bu durumda olabildiğince az hareket etmek gerekiyor. Bazen kurtarmak için yanına gittiğim kazazedeler karşılarında kadın görünce başka birini istiyor. Bu gibi durumlarla da karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Antalya itfaiyesi ekip amiri olan Selamettin Sağlam da son teknoloji ürünleri kullandıklarını ve yıl içerisinde periyodik olarak eğitim ve tatbikat yaptıklarını söyledi. İtfaiye personelinin tamamımın hem yangına hem kurtarma faaliyetlerine katılabilecek donanımda olduğunu belirten Sağlam, olaylara kısa sürede müdahale ettiklerini söyledi. Özellikle kurtarma çalışmalarının dikkat ve detay gerektiren operasyonlar olması nedeniyle biraz daha uzun sürdüğünü anlatan Sağlam, "Ortalama 1-2 saat içerisinde kurtarma işlemi bitiyor. Tabi bu süreye olay yerine gidip ip köprü kurup önlemleri almak dahil. Halatla bağlandıktan sonra kazazedeyi 10 dakikada kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.


Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı
YORUMLAR
500
Ağaçta mahsur kalan kedisine kavuşunca büyük mutluluk yaşadı Ağaçta mahsur kalan kedisine kavuşunca büyük mutluluk yaşadı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 10:00:35. #1.13#
SON DAKİKA: Uçurumda kurtarma kemerine bağlıyken, kazazedeye müdahaleyi anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement