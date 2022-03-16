Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

16.03.2022 13:38
Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde uçurumda mahsur kalan 4 keçi, halat yardımıyla aşağıya sarkan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde uçurumda mahsur kalan 4 keçi, halat yardımıyla aşağıya sarkan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Honaz ilçesi Akbaş Mahallesinde meydana gelen olayda; dağda hayvanlarını otlatan 2 kişi keçilerinin uçuruma doğru gittiğini fark edince peşlerine düştü. Uçurumda mahsur kalan 4 keçiyi kurtaramayan sahipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla uçurumdan aşağıya sarktı. Kısa süre sonra ekipler keçileri kurtararak sahiplerine teslim etti. Küçükbaş hayvanlarının kurtarıldığı için teşekkür eden sahipleri, ekiplerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. - DENİZLİ

Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

YORUMLAR
500
Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi Kalorifer kazanından çıkan yangın evi küle çevirdi

İtfaiye, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
13:31 Zelenski, 3 başbakanla görüştü! Polonya'dan tam destek geldi
13:16 Fenerbahçe'nin hocası Kartal: Keşke daha erken gelseydim!
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:45:37. #1.12#
SON DAKİKA: Uçurumda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement