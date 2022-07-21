Uçurumda mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Uçurumda mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı

21.07.2022 22:59
Uçurumda mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıktığı uçurum kenarında mahsur kalan genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıktığı uçurum kenarında mahsur kalan genç, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesi Horuzumkeserler Mahallesi Değirmen Dere mevkiinde arkadaşlarıyla dolaşmaya çıkan 16 yaşındaki Muhammet S., çıktığı uçurum kenarında mahsur kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir ve Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla gencin bulunduğu noktaya ulaştı. İtfaiye personeli, geniş güvenlik önlemleri altında genci halatla aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Muhammet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Alaşehir, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uçurumda mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçurumda mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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