Uçurumda mahsur kalan hayvanlarını kurtarmak isterken düşen kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde uçurumda mahsur kalan koyunlarını kurtarmak isterken düşen kişi yaşamını yitirdi
Kırsaldaki Dilekkaya Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Emir (58) uçurumda mahsur kalan hayvanlarını kendi çabasıyla kurtarmak isterken dengesini kaybedip düştü.
Çevredekiler tarafından çağrılan sağlık ekipleri Emir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Mehmet Emir'in canazesi ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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