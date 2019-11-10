Son Dakika Haberleri: Uçurumda mahsur kalan inek için AFAD seferber oldu
Son Dakika Güncel Uçurumda mahsur kalan inek için AFAD seferber oldu

Uçurumda mahsur kalan inek için AFAD seferber oldu

6 saat önce

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 5 metrelik uçurumda mahsur kalan gebe inek, AFAD ekipler tarafından kurtarıldı.

Uçurumda mahsur kalan inek için AFAD seferber oldu, System.String[]

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde 5 metrelik uçurumda mahsur kalan gebe inek, AFAD ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kurucaşile İlçesine bağlı Karaman köyü Curunlu mevkiinde hayvanlarını otlatan Erkan Küheylan'ın 5 aylık gebe ineği, yuvarlanarak 5 metrelik uçurumda asılı kaldı. Durumun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (Bartın AFAD) bildirilmesinin ardından olay yerine acil kurtarma teknisyenleri sevk edildi. Gebe inek uzun uğraşlar sonucu ormandan toplanan odunlar yardımıyla yapılan sedye ile kurtarılabildi. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Kurucaşile, Bartın, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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