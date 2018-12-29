Son Dakika Haberleri: Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Akut Ekiplerince Kurtarıldı

Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Akut Ekiplerince Kurtarıldı

11 dakika önce

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinin dağlık kesiminde uçurumda mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Uçurumda Mahsur Kalan Keçi Akut Ekiplerince Kurtarıldı, System.String[]
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinin dağlık kesiminde uçurumda mahsur kalan keçi, AKUT ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erçel köyünde hayvanlarından birinin kayıp olduğunu fark eden Salih Gör, AKUT ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine keçilerin son otlatıldığı bölgede arama yapan ekipler, kayıp keçinin bir uçurumda mahsur kaldığını belirledi.

AKUT ekipleri, saatler süren zorlu mücadele sonrası keçiyi bulunduğu uçurumdan kurtararak sahibine teslim etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:29 Kaynak: İHA

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