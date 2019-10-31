Son Dakika Haberleri: Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
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Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

6 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde, uçurumda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı, System.String[]

Bolu'nun Gerede ilçesinde, uçurumda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Karacadağ köyünde yaşayan Ramazan Büyükada'ya ait 7 keçi, köy yakınlarındaki bir uçurumda mahsur kaldı.

Keçilerine kendi imkanlarıyla ulaşamayan Büyükada, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Gerede ve Bolu itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, mahsur kalan 7 keçiyi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı.

İtfaiye, Gerede, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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