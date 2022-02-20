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Uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı - Son Dakika

Uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

20.02.2022 16:07
Uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Adıyaman'da, bir uçurumda mahsur kalan 4 keçi AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Adıyaman'da, bir uçurumda mahsur kalan 4 keçi AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Sayören Köyünde bulunan Hilmi Kayacan'a ait 4 keçi, köyü kırsal bölgesindeki uçurumda mahsur kaldı. Keçileri bulunduğu yerden indiremeyen Kayacan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Kısa sürede harekete geçen AFAD ekipleri belirtilen bölgeye giderek kurtarma çalışması gerçekleştirdi. AFAD ekipleri halatlar yardımıyla uçurumda duran keçilerin yanına inerek onları bulunduğu yerden tek tek kurtardı. AFAD ekipleri kurtardığı keçileri, keçilerin sahibi olan Hilmi Kayacan'a, sağ salim teslim etti. - ADIYAMAN

Uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

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Adıyaman, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçurumda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı - Son Dakika


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