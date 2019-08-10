Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
1 saat önce
Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırmandıkları uçurumda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde tırmandıkları uçurumda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Ulaşlı
Yalı Mahallesi'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle mevkiinde bulunan uçuruma tırmanan 2 keçi mahsur kaldı. Mahsur kalan keçileri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırmandıkları yerde mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler merdiven yardımı ile keçilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Mahsur kalan 2 keçi, itfaiye aracının merdivenine bindirilerek mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kurtarılan 2 keçi daha sonra sahibine teslim edildi. Keçilerinin kurtarıldığına çok sevindiğini ifade eden Turhan Tankutay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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