Uçurumda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma operasyonu - Son Dakika

Uçurumda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma operasyonu

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Barış Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Esen keçilerini otlatmak için Kurşunlu Piknik Alanı yakınlarına götürdü. Keçilerden biri, uçurumda mahsur kaldı. Keçisini kurtaramayan Esen, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, keçiyi 1 saatlik çalışma ile kurtarıp, sahibine teslim etti. Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, keçiyi 1 saatlik çalışma ile kurtarıp, sahibine teslim etti. Esen, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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