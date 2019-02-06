Uçurumda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı
42 dakika önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesinde Davudi Dağı'nda bir keçi 50 metrelik uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana AFAD
ekipleri uzun uğraşlar sonucu keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:28 Kaynak: İHA
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