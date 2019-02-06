Son Dakika Haberleri: Uçurumda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

Uçurumda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

42 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Uçurumda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uçurumda mahsur kalan keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan ilçesinde Davudi Dağı'nda bir keçi 50 metrelik uçurumda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana AFAD ekipleri uzun uğraşlar sonucu keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan keçi sahibine teslim edildi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:28 Kaynak: İHA

AFAD, Adana, Ceyhan, 3. Sayfa
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