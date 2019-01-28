Son Dakika Haberleri: Uçurumda Mahsur Kalan Keçiyi İtfaiye Kurtardı

Uçurumda Mahsur Kalan Keçiyi İtfaiye Kurtardı

30 dakika önce

Denizli'nin Kale ilçesinde uçurumda mahsur kalan bir keçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Uçurumda Mahsur Kalan Keçiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Denizli'nin Kale ilçesinde uçurumda mahsur kalan bir keçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Kale ilçesinin Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Sarıoğlan isimli besici, keçisinin uçurumdaki kayalıklarda mahsur kaldığını görünce durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler vakit kaybetmeden kurtarma çalışmasına başladı. Ekipte görevli bir itfaiye eri makara ve halat sistemi kurulduktan sonra ip yarımıyla keçinin mahsur kaldığı kayalıklara indi. Ardından itfaiye eri keçiyi kendisine bağlayarak yukarı çıkardı. Sağ salim kurtarılan keçi daha sonra sahibine teslim edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından keçi sahibi Sarıoğlu, itfaiye personeline teşekkür etti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Karaköy, Denizli, Kale, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:21:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçurumda Mahsur Kalan Keçiyi İtfaiye Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]