Uçurumda Mahsur Kalan Keçiyi İtfaiye Kurtardı
30 dakika önce
Denizli'nin Kale ilçesinde uçurumda mahsur kalan bir keçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Denizli
'nin Kale
ilçesinde uçurumda mahsur kalan bir keçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Kale ilçesinin Karaköy
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Sarıoğlan
isimli besici, keçisinin uçurumdaki kayalıklarda mahsur kaldığını görünce durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler vakit kaybetmeden kurtarma çalışmasına başladı. Ekipte görevli bir itfaiye eri makara ve halat sistemi kurulduktan sonra ip yarımıyla keçinin mahsur kaldığı kayalıklara indi. Ardından itfaiye eri keçiyi kendisine bağlayarak yukarı çıkardı. Sağ salim kurtarılan keçi daha sonra sahibine teslim edildi. Yaklaşık 1,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından keçi sahibi Sarıoğlu, itfaiye personeline teşekkür etti. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: İHA
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