Son Dakika Haberleri: Uçurumda Mahsur Kalan Köpek 2 Saatte Kurtarıldı

Uçurumda Mahsur Kalan Köpek 2 Saatte Kurtarıldı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan sokak köpeği 2 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Uçurumda Mahsur Kalan Köpek 2 Saatte Kurtarıldı, System.String[]
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan sokak köpeği 2 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Mollaahmet Mahallesi'nde çobanlık yapan bir kişi, hayvanlarını otlattığı sırada uçurumun kenarından bir köpek sesi geldiğini duydu. Sesi takip eden çoban, yavru bir köpeğin uçurumda mahsur kaldığını fark etti. Kendi çabalarıyla köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan çoban, durumu Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye giderek mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlar yardımıyla hayvanın bulunduğu uçuruma inen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Ardından köpek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kurtarma operasyonuna AKUT'tan 6 kişilik bir ekibin katıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:53 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Oy Farkla Sandıktan Birinci Çıkan CHP'li İsim Belediye Başkanı Oldu Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 14:06:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçurumda Mahsur Kalan Köpek 2 Saatte Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]