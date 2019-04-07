Uçurumda Mahsur Kalan Köpek 2 Saatte Kurtarıldı
1 saat önce
Uçurumda mahsur kalan köpek 2 saatte kurtarıldıDENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan sokak köpeği 2 saat süren operasyonla kurtarıldı.
Uçurumda mahsur kalan köpek 2 saatte kurtarıldı
DENİZLİ - Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan sokak köpeği 2 saat süren operasyonla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Mollaahmet Mahallesi'nde çobanlık yapan bir kişi, hayvanlarını otlattığı sırada uçurumun kenarından bir köpek sesi geldiğini duydu. Sesi takip eden çoban, yavru bir köpeğin uçurumda mahsur kaldığını fark etti. Kendi çabalarıyla köpeği bulunduğu yerden çıkaramayan çoban, durumu Arama Kurtarma Derneği'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye giderek mahsur kalan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatlar yardımıyla hayvanın bulunduğu uçuruma inen ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Ardından köpek, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kurtarma operasyonuna AKUT'tan 6 kişilik bir ekibin katıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:47 Kaynak: İHA
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