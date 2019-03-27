Son Dakika Haberleri: Uçurumda Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı

Uçurumda Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı

34 dakika önce

SİNOP'un Boyabat ilçesinde, düştükleri uçurumda mahsur kalan 2 köpek, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtardı.

Uçurumda Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı, System.String[]
SİNOP'un Boyabat ilçesinde, düştükleri uçurumda mahsur kalan 2 köpek, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtardı.

İlçenin Kalebağı mevkisinde 2 köpeğin düştüğü uçurumdan çıkamadığı ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekibi hareke geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu halatlar yardımıyla indiği uçurumdan yukarıya taşıdığı köpekleri, bulunduğu yerden kurtardı. 

- Boyabatsinop

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:06 Kaynak: DHA

Boyabat, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi Bankalar Birliği, Türk Bankaların Yurt Dışındaki Bankalara Likidite Vermediği İddialarını Yalanladı "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti Cem Uzan'ın 375 Milyon Euro Ödemesi İçin Türkiye Tarafından Açılan Davada Karar verildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 18:40:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçurumda Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]