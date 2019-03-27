Uçurumda Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı
34 dakika önce
SİNOP'un Boyabat ilçesinde, düştükleri uçurumda mahsur kalan 2 köpek, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtardı.
SİNOP'un Boyabat
ilçesinde, düştükleri uçurumda mahsur kalan 2 köpek, AFAD
ekiplerinin çalışması sonucu kurtardı.
İlçenin Kalebağı mevkisinde 2 köpeğin düştüğü uçurumdan çıkamadığı ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekibi hareke geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu halatlar yardımıyla indiği uçurumdan yukarıya taşıdığı köpekleri, bulunduğu yerden kurtardı.
- Boyabatsinop
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:06 Kaynak: DHA
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