Uçurumda mahsur kalan koyun ve kuzu kurtarıldı - Son Dakika
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Uçurumda mahsur kalan koyun ve kuzu kurtarıldı

05.05.2022 13:41
Uçurumda mahsur kalan koyun ve kuzu kurtarıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uçurumda mahsur kalan bir koyun ve kuzu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uçurumda mahsur kalan bir koyun ve kuzu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Karadağ Mahallesi Medet Çayı içindeki uçurumda Nuri Aydın isimli vatandaşa ait olan bir koyun ve bir kuzu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Alaşehir Merkez ekipleri tarafından yoğun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Halatlar yardımıyla koyun ve kuzunun olduğu yere indirilen bir itfaiye eri hayvanları zarar görmeden uçurumdan kurtarırken kurtarma sırasında uçuruma düşen kaya parçaları itfaiye erlerinin ne kadar zorluklarla kurtarma işlemini gerçekleştirdiğini gözler önüne serdi.

Hayvanları uçurumdan kurtarılan Nuri Aydın itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Uçurumda mahsur kalan koyun ve kuzu kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan koyun ve kuzu kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan koyun ve kuzu kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan koyun ve kuzu kurtarıldı
Uçurumda mahsur kalan koyun ve kuzu kurtarıldı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçurumda mahsur kalan koyun ve kuzu kurtarıldı - Son Dakika


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