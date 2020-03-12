Uçurumda ölümle biten olayın sanığına müebbet - Son Dakika

Bursa'da aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne sebep olan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2009 yılı Kasım ayında meydana geldi. Trafik kazası sonucu eşi Esra A.'nın (23) ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, önce 2011 yılında beraat eden eski CHP Bursa İl Başkanı Hakan A.'nın oğlu Batuhan A.'nın (39) kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme, suçun "kasten adam öldürmek" olarak değerlendirilmesini istemesinin ardından sanık, 2014 yılında müebbet hapis cezası alıp, tutuklandı. Yapılan itirazların ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın akli dengesinin araştırılmasını isteyip, eksik evrakların tamamlanmasını talep ederek verilen kararı tekrar bozdu. Sanık Batuhan A.'nın, yargılanmasına Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.



İntihar girişiminde bulunarak aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne sebep olan tutuklu sanık Batuhan A., 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık, olay günü eşiyle gittikleri alışveriş merkezinden Trilye Mahallesi'ne giderken virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve uçuruma yuvarlandıklarını söyledi. İntihar girişiminde bulunduğu iddiasını reddeden Batuhan A., "Eşimle mutlu bir evliliğimiz vardı. Bana güzel bir evlat verdi. Suçsuzum, eşimi çok özlüyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapse mahkum edilerek tutukluluğun devamına karar verdi. - BURSA