Uçurumda ölümle biten olayın sanığına müebbet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uçurumda ölümle biten olayın sanığına müebbet - Son Dakika

Uçurumda ölümle biten olayın sanığına müebbet

6 saat önce

Uçurumda ölümle biten olayın sanığına müebbet Bursa'da aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne sebep olan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Uçurumda ölümle biten olayın sanığına müebbet

BURSA - Bursa'da aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne sebep olan sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2009 yılı Kasım ayında meydana geldi. Trafik kazası sonucu eşi Esra A.'nın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, önce 2011 yılında beraat eden eski CHP Bursa İl Başkanı Hakan A.'nın oğlu Batuhan A.'nın kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme, suçun "kasten adam öldürmek" olarak değerlendirilmesini istemesinin ardından sanık, 2014 yılında müebbet hapis cezası alıp, tutuklandı. Yapılan itirazların ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın akli dengesinin araştırılmasını isteyip, eksik evrakların tamamlanmasını talep ederek verilen kararı tekrar bozdu. Sanık Batuhan A.'nın, yargılanmasına Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

İntihar girişiminde bulunarak aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne sebep olan tutuklu sanık Batuhan A., 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık, olay günü eşiyle gittikleri alışveriş merkezinden Trilye Mahallesi'ne giderken virajda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve uçuruma yuvarlandıklarını söyledi. İntihar girişiminde bulunduğu iddiasını reddeden Batuhan A., "Eşimle mutlu bir evliliğimiz vardı. Bana güzel bir evlat verdi. Suçsuzum, eşimi çok özlüyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapse mahkum edilerek tutukluluğun devamına karar verdi.

Uçurumda ölümle biten olayın sanığına müebbet

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Kız arkadaşını öldürüp ormanda intihar etti Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:52:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçurumda ölümle biten olayın sanığına müebbet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]