Son Dakika Haberleri: Uçurumdaki ölüme verilen ceza ikinci kez bozuldu
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Uçurumdaki ölüme verilen ceza ikinci kez bozuldu

6 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu eşinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanının oğluna verilen ceza ikinci kez bozuldu.

Uçurumdaki ölüme verilen ceza ikinci kez bozuldu, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu eşinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanının oğluna verilen ceza ikinci kez bozuldu. İlk olarak beraat eden, ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın Yargıtay ceza ehliyeti olup olmadığının araştırılmasını isteyip, eksikliklerin giderilmesini talep etti.


2009 yılı Kasım ayında Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu eşi Esra A.'nın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, önce 2011 yılında beraat eden eski CHP Bursa il başkanı Hakan A.'nın oğlu Batuhan A.'nın kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme, suçun "kasten adam öldürmek" olarak değerlendirilmesini istemesinin ardından sanık, 2014 yılında müebbet hapis cezası alıp, tutuklandı. Yapılan itirazların ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın akli dengesinin araştırılmasını isteyip, eksik evrakların tamamlanmasını talep ederek verilen kararı tekrar bozdu.


Yeniden yargılanıyor


Sanık Batuhan A., verilen bozma kararının ardından Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Sanık, beraatini talep etti. Sanık avukatları, yolda 8 uçurum bulunduğunu, intihara en elverişsiz olanın aracın yuvarlandığı sekizinci uçurum olduğunu söyledi. Çiftin aralarında hiçbir sıkıntı olmadığını, bu durumun intihar girişimi değil, trafik kazası olduğunu anlatan avukatlar, tahliyesini talep etti.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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