Son Dakika Haberleri: Uçurumdaki uyuşturucu satıcısını polis kurtardı
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Uçurumdaki uyuşturucu satıcısını polis kurtardı

1 saat önce

Sarıyer ilçesinde narkotik ekiplerinden kaçarken uçurumdan düşen "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcısını, polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Uçurumdaki uyuşturucu satıcısını polis kurtardı, System.String[]

Sarıyer ilçesinde narkotik ekiplerinden kaçarken uçurumdan düşen "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcısını, polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

Sarıyer Armutlu'da narkotik ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında polisleri fark eden uyuşturucu satıcısı Ferhat A, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Ferhat A, uçurumdan düşerek yaralandı.

Ferhat A'yı düştüğü yerden polis ve itfaiye ekipleri kurtardı.

"Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından kaydının ve aranmasının olduğu öğrenilen Ferhat A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik, Sarıyer, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:30 Kaynak: AA
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