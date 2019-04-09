Son Dakika Haberleri: Uçurumdan Düşen 14 Yaşındaki Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uçurumdan Düşen 14 Yaşındaki Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

21 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği ormanlık alanda yaptığı gezinti sırasında yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Uçurumdan Düşen 14 Yaşındaki Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği ormanlık alanda yaptığı gezinti sırasında yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç kız, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Seyir Tepesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir ortaokulda öğrenim gören 14 yaşındaki Ece T, Çamlık Seyir Tepesine arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktı. Ece T. bu sırada arkadaşıyla telefonda görüntülü görüşme yapmaya başladı. Kayalıkların bulunduğu alanda görüşme devam eden Ece T, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Ece T.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın sarp kayalıklarda kalan cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından halatlar yardımıyla yapılan ve yaklaşık 1 saat süren hummalı çalışma sonrası aşağıya indirildi.

ACILI ANNE BABAYI YAKINLARI SAKİNLEŞTİRDİ Ece T.'nin cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ece T., için bugün Kayhan Mezarlığı Caminde cenaze töreni düzenlendi. Tabutunun üzerine mezuniyette giyeceği cübbesi konulan Ece T.'nin cenaze törenine yakınları ile arkadaşları da katıldı. Cenaze de baba Muammer T., ile anne Ayşe T., güçlükle ayakta dururken, acılla anne ve babayı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ece T.'nin cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında Kayıhan Mezarlığına defnedildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:01 Kaynak: İHA
Denizli, Genç, Pamukkale, Güncel
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