Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı - Son Dakika

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Senem T. ve Tuana Y. bugün tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerin burada tekrar ifadeleri alındı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Hakimlik, şüpheli Senem T.'nin 'Eziyet etme' suçundan tutuklanmasına karar verirken diğer şüpheli Tuana Y.'nin 'Eziyet etme' suçundan "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Firari şüpheliler Gürkan K. (22) ve Ufuk B. (21) 'nin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Elif Çakal

"ELİF'LE DAHA ÖNCE DE BİRÇOK KEZ KAVGA ETTİK, BİR KERESİNDE POLİSLER DE MÜDAHİL OLDU"

Soruşturma kapsamında tutuklanan Senem T. hakimlik sorgusunda, Elif Çakal'ın Tuana Y. ile kavga etmek istediğini söyledi. Senem T., "Olay günü ben Elif'in bizim yanımıza gelmesini istemedim. Çünkü her geldiğinde 'Canım sıkkın' diyerek alkol almak istiyordu. Elif'in psikolojik sorunları vardı. Ailesinden baskı görüyordu. Benim ailem Elif ile görüşmemi istemiyordu. Elif benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Biz Elif'le daha önce de birçok kez kavga ettik. Hatta bir keresinde polisler de müdahil oldular. Olay günü ormanlık alana gittik ben 3,4 bardak viski içtim. Elif daha sonra 'Cebeci köyüne gidelim fotoğraf çekiliriz' dedi. Arabadayken Tuana'nın telefonu Elif'in elindeydi. Daha sonra arabadan inince Elif Tuana'nın telefonunu yere attı. Ben de kendisine bağırdım. Bir süre yukarı tarafta oturduk" dedi.

"ELİF DÜŞTÜKTEN SONRA YARDIM EDİLMESİ İÇİN BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Senem T. "Elif bana ve Tuana'ya ağır küfürler etti. Ufuk telefonu ile bizim videomuzu çekmeye başladı. Bu videoyu Elif kendine gelsin, halini görsün diye çekmek istedi. Elif önce Tuana'ya saldırdı. Ben de aralarına girdim. Daha sonra ben Elif'e vurmaya başladım. Kendine getirmek istedim. Daha sonra sakinleştik, birlikte oturduk. Sevgilisi Onur'dan bahsetmeye başladı. Onun için öleceğini söyledi. Sonra bir anda uçuruma doğru gitti ve kendini bıraktı. Ancak, aşağıda bulunan taşa tutunmayı başardı. Ben elimi uzatmaya çalıştım ancak Gürkan beni düşmeyeyim diye çekti. Bu esnada yardım edilmesi için bağırmaya başladı ancak, Elif aşağıya düştü. Suçlamaları kabul etmiyorum, serbest bırakılmak istiyorum" dedi.

"EVET ELİF İLE SÜREKLİ KAVGA EDERİZ ANCAK PLANLI BİR ŞEY YOKTU"

Telefonuna ablasından gelen 'Başına bela açacaksın' şeklindeki mesajın sorulması üzerine Senem T., " Dosyada ablam tarafından gelen 'Başına bela açacaksın' şeklindeki mesaj da benim o akşam başka bir arkadaşıma kalmaya gideceğimi bildiği için yazılmıştır. Çünkü biz dışarıda kaldığımız zaman bizden endişe ediyorlardı. Biz kesinlikle Elif'i darbetmeyi planlamadık. Evet Elif ile sürekli kavga ederiz ancak planlı bir şey yoktur. Onur ile Tuana birbirlerini iyi tanırlar. Kardeş gibidirler. Tuana'nın neden Onur'u tanımadığını söylediğini bilmiyorum. Benim Elif ile aramda herhangi bir husumet yoktu" diye konuştu.

"SANEM İLE YAKIN ARKADAŞ OLDUĞUMUZ İÇİN ELİF BENİ KISKANDI"

Şüpheli Tuana Y. duruşmadaki savunmasında olay günü Senem T.'nin kendisini arayıp çağırdığını anlattı. Tuana Y., " "Senem'i çok uzun süredir tanımıyorum ancak yakın arkadaşımdır. Senem ile Elif vasıtasıyla tanışmıştık. Elif'i yaklaşık 4 senedir aynı mahallede oturmamız sebebiyle tanıyorum. Senem beni aradıktan sonra Gemili Park'a gittim. Senem bu esnada Elif ile mesajlaşıyordu. Elif'te yanımıza gelmek istediğini söyledi, 'Moralim çok bozuk' dedi. Biz de tamam dedik. Son dönemde ben Senem ile yakın arkadaş olduğum için Elif beni çok kıskandı. Elif'in bir süredir görüştüğü Onur isimli bir erkek arkadaşı vardı. Ben bu şahsı zaman zaman mahallede görüyordum ancak hiç tanışmadım. Bu şahıs uzun bir süre önce instagram hesabı üzerinden takip isteği göndermişti. Ben de kabul ettim. Elif olay günü bana bu durumu kabullenemediğini ve bana kızdığını söylemişti. Biz Senem ile otururken Elif'de yanımıza geldi. Senem, gezmek için Ufuk B. isimli arkadaşını aradı. Ben Ufuk'la daha önce bir kez görüşmüş ve tanışmıştım ancak Gürkan'ı tanımıyorum. Ufuk ile Gürkan bir süre sonra araç ile yanımıza geldiler. Birlikte arabaya bindik. Gürkan bize 'Ne yapmak istersiniz, ne içmek istersiniz' diye sordu. Elif bunun üstüne 'Moralim çok bozuk viski içelim' dedi. Sanıyorum sevgilisi ile arasında yaşadığı şeyler sebebiyle morali bozuktu. Gidip alışveriş yaptık. Daha sonra Cebeci köyüne doğru gittik. Açık alanda bir yerde oturduk ve içki içtiler. Hatırladığım kadarıyla ben yarım bardak içtim. Elif yaklaşık 6 bardak viski ile enerji içeceğini karıştırarak içti. Hatırladığım kadarıyla Senem'de 2 bardak içti. Kalanı da erkekler içti" dedi.

"SENEM, ELİF'İ KENDİNE GELMESİ İÇİN TOKATLAMAYA VE DÖVMEYE BAŞLADI"

Aldığı alkolün etkisiyle Elif Çakal'ın Senem'e hakaretler ettiğini öne süren Tuana Y., "Senem, Elif'in sakin olmasını istedi. Alkollü olduğu için neden küfrettiğini sormadı. Elif çok alkollüydü. Daha sonra arabaya bindik. Elif ve Senem biraz daha gezmek istediler. Taş ocaklarına yakın bir yerde araçtan indik. Senem, Ufuk'a görüntü almasını söyledi. Bugünden önce Elif bana zaman zaman 'Seninle teke tek kavga edelim' diyordu. Bunun sebebini erkek arkadaşı olarak gösteriyordu. Taş ocaklarının orada Ufuk görüntü almaya başladıktan sonra Elif bana saldırdı. Elif benim saçlarımdan tuttu. Ben de kendimi savunmak için onun saçlarından tuttum. Ben yere düştükten sonra Senem araya girdi. Senem, Elif'i kendine gelmesi için tokatlamaya ve dövmeye başladı. Kavga bittikten sonra ben Elif'i kenara çektim. Konuşmaya başladık, sarıldık. Kendisine nasihatler verdim. Senem ile de konuştular" diye konuştu.

"BİR ANDA KENDİSİNİ AŞAĞIYA BIRAKTI, BAKTIĞIMIZDA BİR TAŞTAN TUTUNDUĞUNU GÖRDÜM"

Tuana Y. " Daha sonra Elif bir anda sinir krizi geçirdi. Saçlarını yolmaya başladı. Ölmek istiyorum diyerek uçurumun kenarına koştu. Bir anda kendisini aşağıya bıraktı. Ancak baktığımızda bir taştan tutunduğunu gördüm. Hemen yardım için seslendi ancak bu esnada tutunduğu taş kaydı ve aşağı düştü. Erkekler korktukları için kaçtılar. Ben ve Senem kaçmadık" diye konuştu.

Telefonundaki mesajların sorulması üzerine Tuana Y. "Alkol alırken Elif bana 'Seni döveceğim' dediği için yakın arkadaşım olan Beyza'ya mesaj atmıştım. O da bunun üzerine bana telefon inceleme tutanağında bahsedilen mesajları atmış" dedi.